В Республике Корея при пожаре на фабрике погибли 9 работников

21 августа, Инчхон /БЕЛТА - Ренхап/. В Республике Корея в городе Инчхон во время пожара на фабрике по производству электроники погибли 9 человек, еще четверо получили ранения.

Сообщается, что некоторые работники фабрики скончались, выпрыгивая из окна четвертого этажа здания до прибытия пожарных в надежде спастись.

В тушении пожара были задействованы десятки пожарных машин. Сотрудники пожарной службы продолжают осматривать здание. Под обломками могут находиться люди. Не исключено, что число жертв может возрасти. Причины возгорания выясняются.-0-