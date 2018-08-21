В Республике Корея при пожаре на фабрике погибли 9 работников

21 августа, Инчхон /БЕЛТА - Ренхап/. В Республике Корея в городе Инчхон во время пожара на фабрике по производству электроники погибли 9 человек, еще четверо получили ранения.
Сообщается, что некоторые работники фабрики скончались, выпрыгивая из окна четвертого этажа здания до прибытия пожарных в надежде спастись.
В тушении пожара были задействованы десятки пожарных машин. Сотрудники пожарной службы продолжают осматривать здание. Под обломками могут находиться люди. Не исключено, что число жертв может возрасти. Причины возгорания выясняются.-0-
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