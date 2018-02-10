В Гонконге при ДТП с автобусом погибли 19 человек

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге в результате аварии двухэтажного автобуса погибли 19 человек, еще свыше 60 пассажиров были госпитализированы, сообщают информагентства.
По оценкам врачей, десять человек находятся в критическом состоянии, еще 15 - в тяжелом.
Рейсовый автобус, двигавшийся со стороны ипподрома "Шатин" в один из спальных районов, неожиданно потерял управление и опрокинулся.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам навестила пострадавших в больнице и распорядилась провести тщательное расследование причин дорожно-транспортного происшествия. Оно стало самым серьезным в мегаполисе за последние 15 лет.
По словам пассажиров, автобус при спуске с холма двигался слишком быстро. 30-летний водитель, как сообщается, был трезв, знал маршрут. Он не пострадал и дает показания.-0-
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