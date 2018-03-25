В результате аварии с участием автобуса в Эквадоре погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и 25 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает ряд информагентств.

ДТП произошло в провинции Манаби, что на западе страны. Более двух десятков человек по-прежнему находятся в больнице. Среди пострадавших также дети и лица пожилого возраста.

Сообщается, что аварии произошла на участке, именуемом "поворотом смерти".