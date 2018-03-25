В результате аварии с участием автобуса в Эквадоре погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и 25 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Эквадоре. Об этом сообщает ряд информагентств.
ДТП произошло в провинции Манаби, что на западе страны. Более двух десятков человек по-прежнему находятся в больнице. Среди пострадавших также дети и лица пожилого возраста.
Сообщается, что аварии произошла на участке, именуемом "поворотом смерти".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.946 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.415 BYN