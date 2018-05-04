В результате наводнения в Кении погибли семь человек

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наводнения в городе Онгата Ронгай на юго-западе Кении погибли семь человек, еще 11 числятся без вести пропавшими, сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, пять человек утонули, пытаясь перейти мост во время непогоды. Еще двое - мать и ребенок - погибли в затопленном доме.
В стране за последние два месяца наводнения унесли жизни 112 человек. Серьезной проблемой для Кении являются сезонные паводки, которые проходят с октября по декабрь и с марта по июнь.-0-
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