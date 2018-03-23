В результате подрыва автомобиля у стадиона в Афганистане погибли 12 человек

Информагентства со ссылкой на источники сообщают, что 12 человек были убиты и еще 40 ранены в результате взрыва автомобиля возле спортивного стадиона в провинции Гильменд в Афганистане.
Аминулла Абед, начальник отдела общественного здравоохранения провинции сообщил, что раненые доставлены в больницу в столице провинции Лашкар-Гах в пятницу.
Взрыв произошел вскоре после того, как завершились праздничные мероприятия и отдыхающие направлялись домой.
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