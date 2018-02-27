В результате стрельбы в Казани убиты два человека

Инцидент со стрельбой, произошедший этим вечером в Казани (Республика Татарстан Российской Федерации), привел к гибели двух человек. Об этом сообщил ряд информагентств.

Одним из погибших стал скончавшийся в больнице от полученных ранений сотрудник Росгвардии. Второй погибший - гражданский.

Два человека получили ранения. Среди них также мог оказаться один правоохранитель.

34-летний стрелок был вооружен помповым ружьем, зарегистрированным на него или на его знакомого. По некоторым данным он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также мог страдать психическим заболеванием. Он заперся в квартире и не шел на переговоры, продолжая стрелять из окна.

Мужчина стрелял по людям в жилом доме в Казани Сообщается, что стрелявший вооружен ружьем. Ранены по меньшей мере три человека, включая одного полицейского.

Не исключено, что причиной стрельбы стала ссора с бывшей женой. Во время происшествия в доме находилось около 100 человек.

Стрелявший не представляет угрозы, сообщили в полиции.