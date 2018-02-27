В результате стрельбы в Казани убиты два человека

Инцидент со стрельбой, произошедший этим вечером в Казани (Республика Татарстан Российской Федерации), привел к гибели двух человек. Об этом сообщил ряд информагентств.
Одним из погибших стал скончавшийся в больнице от полученных ранений сотрудник Росгвардии. Второй погибший - гражданский.
Два человека получили ранения. Среди них также мог оказаться один правоохранитель.
34-летний стрелок был вооружен помповым ружьем, зарегистрированным на него или на его знакомого. По некоторым данным он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также мог страдать психическим заболеванием. Он заперся в квартире и не шел на переговоры, продолжая стрелять из окна.
Не исключено, что причиной стрельбы стала ссора с бывшей женой. Во время происшествия в доме находилось около 100 человек.
Стрелявший не представляет угрозы, сообщили в полиции.
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