В результате торнадо в Канаде пострадали более 10 человек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате торнадо, который обрушился на север Оттавы и город Гатино (провинция Квебек). Об этом 22 сентября сообщил телеканал CBC.

В Оттаве были госпитализированы шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в Гатино госпитализация понадобилась пяти пострадавшим. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не потребовалась. Торнадо также нанес ущерб около 40 жилым домам в Оттаве и Гатино. В столичном регионе стихия свалила около 80 столбов линий электропередачи, и из-за этого без электричества остались более 170 тыс. потребителей.

По информации Национального метеобюро, скорость ветра во время торнадо достигла 60 м/с.-0-