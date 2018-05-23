В России предлагают ограничить деятельность турсервиса Booking.com

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России предлагают ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com, сообщают информагентства.

С предложением выступило Министерство культуры Российской Федерации, его до 4 июня рассмотрит Ростуризм.

Чиновники намерены узнать мнение профессиональных общественных объединений о возможной блокировке ресурса.

С инициативой ограничить деятельность сервиса на территории страны как ответ на антироссийские санкции ранее выступил один из российских туроператоров, который направил открытое письмо в Минкультуры.

Международный сервис онлайн-бронирования Booking.com принадлежит американской компании Booking Holdings.-0-