В России в 2017 году предотвращено 25 терактов, координировавшихся через мессенджеры

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России в 2017 году предотвращено 25 терактов, совершено четыре, все они координировались через мессенджеры в интернете. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС.

По словам Александра Бортникова, в 2017 году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Еще одна атака предотвращена благодаря информации, полученной от турецких спецслужб.

"Число убитых и раненых в терактах по всему миру в минувшем году превысило 32 тыс. человек. За период с 2014 года, когда "Исламское государство" достигло пика, данный показатель составил почти 152 тыс.", - сказал директор ФСБ.

В среднем ежегодно совершается более 1,6 тыс. терактов. И в каждом втором случае, когда боевики открыто берут на себя ответственность за атаки, речь идет об ИГ.

Глава ФСБ отметил, что обстановка в мире сохраняет серьезную напряженность и по-прежнему в числе ключевых проблем остается международный терроризм.

Александр Бортников также заявил о практически полной ликвидации ресурсной базы террористов в Сирии. "Оказывается широкая гуманитарная помощь жителям деоккупированных районов, содействие переселенцам и поддержка в восстановлении мирной жизни в этой стране", - отметил он. Как следствие этого, добавил Александр Бортников, поток беженцев заметно сокращается.

Он подчеркнул, что Россия вносит огромный вклад в борьбу с международными террористическими организациями. "Вместе с тем достигнутые результаты не должны никого успокаивать. Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов, их адаптации к сложившимся условиям", - сказал Александр Бортников.

Глава ФСБ не исключил возможного объединения двух террористических организаций - ИГ и "Аль-Каиды" - в виде обновленной террористической сети. В случае такой активности она будет обладать ячейками во многих странах мира, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химоружия.

Террористы переходят к тактике совершения индивидуального джихада, в том числе при помощи автотранспорта, добавил директор ФСБ. При этом сами участники могут не иметь продолжительного участия в террористической деятельности и находиться вне поля зрения спецслужб.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит 4-5 апреля в Москве под эгидой Минобороны России. Участие в ней принимают делегации 95 стран, в том числе 30 министров обороны, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также 68 ведущих зарубежных экспертов.

Ранее сообщалось, что в конференции примет участие министр обороны Беларуси Андрей Равков.-0-