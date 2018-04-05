В Румынии микроавтобус упал с моста: 7 человек погибли, 2 пропали без вести

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии микроавтобус упал с моста в отводной канал реки Бистрица, семь человек погибли, двое объявлены пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в уезде Нямц на северо-востоке Румынии. Микроавтобус перевозил рабочих местного лесничества. Причины аварии пока не сообщаются, однако известно, что транспортное средство не предназначалось для перевозки людей, скамейки в нем были изготовлены на скорую руку.
Водолазы продолжают поиски пропавших людей.-0-
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