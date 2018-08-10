10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии во время акций протеста пострадали 36 человек, сообщают информагентства.

Местом для акции протеста стала площадь Свободы в центре Бухареста. Собравшиеся требовали роспуска парламента и отставки правительства.

Во время столкновения с полицией к протестующим был применен слезоточивый газ. По версии полиции, такая мера была предпринята после того, как некоторые участники митинга начали забрасывать правоохранителей бутылками с водой и другими предметами. Пострадали 36 человек, в том числе 2 полицейских.

Всего на акцию протеста пришли около 10 тыс. человек.-0-