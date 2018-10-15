В самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самолет Dassault Falcon 7X, в котором летели принц Гарри и Меган Маркл, попала молния. Об этом сообщает издание The Mirror.
Инцидент произошел, когда пара отправлялась с тайным визитом в Амстердам.
Молния ударила в переднюю часть самолета и едва не задела навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 млн вольт.
Тем не менее, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол.-0-
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