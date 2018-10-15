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В самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния

В мире 15.10.2018 | 00:30

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самолет Dassault Falcon 7X, в котором летели принц Гарри и Меган Маркл, попала молния. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел, когда пара отправлялась с тайным визитом в Амстердам.

Молния ударила в переднюю часть самолета и едва не задела навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 млн вольт.

Тем не менее, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол.-0-

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Теги
природа, происшествия, самолет
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