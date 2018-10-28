В Санкт-Петербурге грузовик столкнулся с микроавтобусом: восемь человек погибли

28 октября, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. В Санкт-Петербурге в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 27 октября около 18.00 по-местному времени на 36-м километре Западного скоростного диаметра. Грузовик Iveco врезался в попутный грузовик Scania, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель грузовика Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии, водитель Scania не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Западный скоростной диаметр - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Санкт-Петербурга.-0-

Фото из ВК-аккаунта spb_today