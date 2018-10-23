В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в особняке князя Черкасского на Университетской набережной Васильевского острова в Санкт-Петербурге начался вечером 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
На первом этаже трехэтажного здания, где идет капитальный ремонт, произошло загорание на площади 20 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали.
Особняк на Университетской набережной, дом 23 был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, который являлся сподвижником Петра I и был женат на двоюродной сестре императора Аграфене Нарышкиной.
Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.-0-
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