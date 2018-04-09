В Санкт-Петербурге в ночь на 10 апреля начнется сезон разводки мостов

Нынешней ночью в Санкт-Петербурге разведут первые мосты через Неву и Малую Неву. Тем самым начнется сезон навигации, который, как и в прошлые годы, продлится до ноября.

Подготовка к навигации велась в городе на Неве на протяжении трех недель. Прошли и пробные испытания – некоторые мосты развели в тестовом режиме.

Навигация в этом году начнется с разводки Сампсониевского моста – его поднимут первым.

Навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля, на рукавах этих рек – с 20 апреля. В "Мостотресте" города отметили, что технически все переправы готовы к сезону, но заявок на развод мостов и пропуск судов в апреле пока не поступало.

По сравнению с прошлым годом в этом в график подъема внесены некоторые изменения. Биржевой мост будут разводить не дважды за ночь, а всего один раз. Это сооружение готовят к капитальному ремонту, поэтому инженеры считают, что до его начала следует поберечь подъемные механизмы.

Зато Тучков мост станут разводить дважды на ночь. График подъема остальных переправ не изменится.

Всего в Санкт-Петербурге 342 моста, 218 из них пешеходных и 13 разводных. Некоторые туристы специально едут в город на Неве, чтобы посмотреть на уникальное зрелище. Более всего зрителей обычно бывает у мостов на Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных. У стрелки Васильевского острова во время подъема мостов работает музыкальный фонтан, который тоже привлекает туристов.

Мосты вот уже много лет разводят каждую ночь с апреля до конца ноября. Если жара поднимается выше 25 градусов или ветер – выше 15 метров в секунду, то мосты не разводят.