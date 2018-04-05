В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет откроется кинотеатр

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Центр международных связей (CIC) Министерства культуры и информации Саудовской Аравии.

Отмечается, что кинотеатр будет открыт в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Он распахнет свои двери для посетителей 18 апреля 2018 года. Зрителям в этот день покажут нашумевший фильм "Черная пантера". Эта работа режиссера Райана Куглера стала самым кассовым супергеройским фильмом в мире.

Планируется, что к 2030 году в Саудовской Аравии будет около 350 кинотеатров.

В 1980-е годы кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены в Саудовской Аравии.-0-