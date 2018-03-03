В Саудовской Аравии впервые расписали фасады домов граффити

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии в городе Эль-Хубар фасады шести домов расписали граффити. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Arab News, это первый подобный проект на территории королевства.

Более 20 художников трудились 10 дней, чтобы украсить фасады. Организатором проекта стал владелец местной картинной галереи Мадави аль-Баз, финансовую поддержку оказала саудовская принцесса Абир бинт Фейсал Аль Сауд.

Как отметил Мадави аль-Баз, горожане подходят к преобразившимся зданиям, чтобы полюбоваться настенными картинами и сделать фотографии на их фоне. Проект вызвал интерес и в других районах Эль-Хубара. Организаторы проекта планируют продвигать уличное искусство во многих городах страны.

Саудовская Аравия долгое время считалась самой консервативной мусульманской страной в мире. Но в последнее время в ней происходят значительные перемены в разных сферах общественной жизни. Уже состоялись первые публичные концерты, на очереди - открытие кинотеатров после долгих лет запрета.-0-