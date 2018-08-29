В Сербии от лихорадки Западного Нила погиб 21 человек

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии зафиксировано 213 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, из них 21 - с фатальным исходом, сообщает сербское информагентство "Танюг".
По данным Института общественного здравоохранения Сербии, большинство случаев заболевания было зарегистрировано в столице страны Белграде - 108 человек, а также в Южной Бачке (36) и Южном Банате (32).
По данным ВОЗ, лихорадка Западного Нила может приводить к развитию неврологической болезни и смерти людей. Обычно она встречается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии. Инфицирование человека чаще всего происходит в результате укусов комаров-переносчиков этого заболевания.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4205 BYN
|2.415 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.0735 BYN
|2.072 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.0468 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN