В Шведской академии выявили утечку секретных данных о лауреатах Нобелевской премии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шведской академии раскрыта утечка секретной информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе разных годов. Об этом стало известно в ходе адвокатского расследования, сообщают информагентства.

По имеющимся сведениям, источник, связанный со Шведской академией, в течение многих лет досрочно сообщал букмекерам имена нобелевских лауреатов, в том числе Виславы Шимборской (1996), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Боба Дилана (2016). Кроме того, неназванный "представитель культуры" несвоевременно раскрыл имена двух новых членов Шведской академии. Доказательством утечки служат многочисленные свидетельские показания.

Имя будущего обладателя награды строжайше засекречено до момента официального объявления. Сами члены Нобелевского комитета по литературе при обсуждении кандидатур используют не настоящие имена писателей, а вымышленные условные псевдонимы.

Ранее сообщалось, что один из членов Шведской академии фигурировал в скандальной истории о сексуальных домогательствах. В непристойном поведении его обвинили 18 женщин. В результате скандала сразу три члена Нобелевского комитета по литературе - Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд - выразили недовольство тем, как ведутся дела в академии, и подали в отставку.

В настоящее время шесть позиций в Нобелевском комитете по литературе являются вакантными. Согласно традиции, эти места останутся свободными, пока живы занимавшие их академики.

Возникшая ситуация может спровоцировать серьезный кризис в Шведской академии: если еще двое из членов комитета примут решение об отставке, кворум, необходимый для присуждения главной литературной премии, не соберется.-0-