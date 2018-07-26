В Швеции бомбами тушат лесные пожары

В Швеции пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней, сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции.

Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы сбросить бомбу, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя.

Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара, и пламя погаснет.

Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров и достигла скорости 550 км/ч. Взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.

По состоянию на 25 июля, в Швеции бушуют более 40 лесных пожаров.

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.