В Швеции эвакуировали жителей горящего острова

Жителей острова Бьерке на западном побережье Швеции эвакуировали. Причиной стал пожар. По предваительной информации, остров загорелся из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки рядом с островом. Об этом сообщает The Local.

На острове проживают около 1,5 тыс. человек. Эвакуация была организована на дополнительных паромах. Точное количество эвакуированных не известно, о погибших и пострадавших не сообщается. Известно о десяти сгоревших домах.

Остров временно закрыли для борьбы с пожаром. На месте работают команды спасателей.