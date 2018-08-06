В Швеции эвакуировали жителей горящего острова

Жителей острова Бьерке на западном побережье Швеции эвакуировали. Причиной стал пожар. По предваительной информации, остров загорелся из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки рядом с островом. Об этом сообщает The Local.
На острове проживают около 1,5 тыс. человек. Эвакуация была организована на дополнительных паромах. Точное количество эвакуированных не известно, о погибших и пострадавших не сообщается. Известно о десяти сгоревших домах.
Остров временно закрыли для борьбы с пожаром. На месте работают команды спасателей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3269 BYN
|2.317 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0125 BYN
|2.01 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1689 BYN
|3.152 BYN
|3.165 BYN