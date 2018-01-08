В Швеции эвакуирован ТЦ после обнаружения похожего на гранату предмета

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведском городе Лулео полиция эвакуировала торговый центр после обнаружения там предмета, похожего на ручную гранату, сообщает ТАСС.

По данным полиции, в связи с инцидентом прилегающая к торговому центру территория оцеплена. На месте ЧП работают несколько полицейских патрулей. Других подробностей не приводится.

Как сообщалось, 7 января у станции метро в пригороде Стокгольма 60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Мужчина скончался в больнице. Правоохранительные органы предполагают, что это также была ручная граната.-0-