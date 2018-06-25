В Швеции хотят повысить возраст присутствия пенсионеров на рынке труда

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швеции предлагает повысить возрастной предел, до которого можно будет продолжать работать пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию.

Выйти на заслуженный отдых в Швеции в данный момент граждане страны могут в 61 год, получать гарантированную пенсию - после 65 лет, а работать - до 67 лет. Планируется повысить последний показатель до 69 лет.

Министр труда Ильва Юханссон отметила, что на рынке труда Швеции должен учитываться опыт пожилых людей, чтобы страна могла справиться с обеспечением благосостояния и компетентности. Она указала, что планируется изменить закон, чтобы больше людей, которые способны и могут это делать, продолжали работать.

Повышать предельный возраст нахождения на рынке труда хотят проводить постепенно, в течение 10 лет. Так, к 2020 году работать можно будет до 68 лет, к 2023-му - до 69.

Предложение правительства будет направлено на рассмотрение в соответствующие инстанции.-0-