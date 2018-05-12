В Швеции задержан мужчина, который угрожал министрам и политикам

42-летний житель шведской провинции Вестергетланд был задержан полицией в аэропорту Арланда, а затем взят под стражу судом по подозрению в покушении на убийство и 26 случаев противоправных угроз политикам, министрам, членам правительства. Задержали злоумышленника сразу, как только он прилетел из Таиланда. Ранее суд выдал постановление о его аресте заочно.
В 2017 году этот человек направлял письма с угрозами общественным деятелям, политикам, в правительство и муниципалитеты. В конверты с некоторыми письмами он добавлял белый порошок, но экспертиза установила, что он был не опасный. Покушение на убийство задержанный совершил вне пределов Швеции.
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