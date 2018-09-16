16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии проходят первые за семь лет выборы в местные советы. По данным информагентства SANA, с 7.00 открылись более 6,5 тыс. участков.
Кандидатуры в местные органы власти выдвинули более 40 тыс. человек.
Голосование проходит до 19.00. В случае необходимости избирательные участки могут продлить свою работу.
Как отметил министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюфа, выборы послужат основным элементом для скорейшей стабилизации и восстановления страны.-0-
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