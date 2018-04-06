6 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В СНГ 2021 год будет объявлен Годом архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил журналистам сегодня по итогам заседания СМИД СНГ председатель Совета министров иностранных дел СНГ, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Он также рассказал, что следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества запланировано на сентябрь этого года в Душанбе.

Глава МИД Таджикистана поблагодарил руководство Беларуси за создание хороших условий работы во время состоявшегося заседания. По его мнению, состоялся содержательный и обстоятельный разговор, в том числе по международной повестке дня. Сироджиддин Аслов выразил слова особой признательности Президенту Беларуси за встречу, на которой каждый из руководителей делегаций смог высказаться по вопросам повестки дня СНГ, а также по международной тематике.

Представитель Таджикистана считает наиболее важным тот факт, что страны СНГ оказались единодушными по многим затронутым на заседании темам. Нынешняя ситуация в мировой политике является очень непростой, и здесь важны поддержка друг друга и принятие взаимоприемлемых решений.

Он также подчеркнул, что Таджикистан в рамках своего председательства в СНГ прилагает усилия для поддержания мира, а также развития партнерства в СНГ.-0-