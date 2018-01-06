В Средиземном море погибли свыше двух десятков мигрантов

Представитель ливийского военно-морского флота заявил, что по меньшей мере 25 мигрантов утонули у побережья Северной Африки, пытаясь пересечь Средиземное море в надежде добраться до Европы.
Бригадный генерал Айуб Кассим сообщил, что лодка мигрантов опрокинулась и затонула в международных водах и что у ливийского флота не было ресурсов, чтобы обеспечить их спасение.
Кассим уточнил, что лодка отчалила от берега к востоку от ливийской столицы Триполи и на ее борту находились свыше 100 человек. Он предположил, что к опрокидыванию лодки могли привести плохие погодные условия.
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