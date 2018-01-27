В Средиземном море спасли 800 мигрантов, двое погибли

Около 800 мигрантов были спасены в Средиземном море в субботу, когда они пытались добраться до Европы. Также итальянская береговая охрана сообщает об обнаружении двух погибших, сообщают новостные агентства.
Никаких подробностей о национальностях спасенных и погибших не сообщается.
Мигрантов эвакуировали с двух барж, двух резиновых лодок и одной небольшой лодки при проведении пяти отдельных спасательных операций.
Иммиграция является ключевым вопросом в преддверии национальных выборов в Италии, которые пройдут 4 марта. Правящая Демократическая партия указала на резкое падение числа мигрантов из Ливии с июля 2017 года в качестве доказательства того, что теперь она управляет тем, что раньше казалось бесконечным, неуправляемым потоком.
По оценкам, более 20 000 человек погибли, пытаясь попасть в Италию в течение последних четырех лет, по оценкам Международной организации по миграции (МОМ), что делает его самым смертельным маршрутом для мигрантов в мире.
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