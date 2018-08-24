В США более 500 человек отравились салатом из McDonald's

24 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. В США более 500 человек отравились салатом в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщили в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами страны.

"По состоянию на 23 августа 2018 года зарегистрировано в общей сложности 507 лабораторно подтвержденных случаев заражения циклоспорозом у людей, которые употребляли салаты в ресторанах McDonald's. О заражениях сообщали из 15 штатов и города Нью-Йорк. Расследование продолжается, управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США проверяет информацию о способах доставки и поставщике салата ромен и моркови", - говорится в сообщении.

В последние годы в США фиксировались случаи заражения циклоспорозом после употребления в пищу некоторых видов овощей и малины. Как отмечалось в заявлении здравоохранительного управления штата Иллинойс, циклоспороз не передается напрямую от человека человеку. Симптомы заболевания, как правило, проявляются через неделю после заражения. Это может быть диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура и тошнота.-0-