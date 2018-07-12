В США дети мигрантов возрастом до 5 лет сегодня воссоединятся с родителями

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все дети мигрантов возрастом до пяти лет, нелегально приехавшие в США с родителями, воссоединятся сегодня утром со своими семьями. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель американской администрации заявил, что данные меры приняты в связи с решением судьи в Сан-Диего (штат Калифорния), вынесшего 26 июня 2018 года постановление, согласно которому властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение находящихся под стражей нелегалов и их детей. При этом, согласно решению судьи, дети младше пяти лет должны воссоединиться с родителями в течение 14 дней. Поэтому крайний срок выполнения этого решения истекает сегодня.

В последние недели в США не стихают обсуждения объявленной в апреле 2018 года Минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы. В итоге в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями свыше 2 тыс. детей. Это вызвало волну критики в американском обществе. -0-