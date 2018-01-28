В США на автомойке застрелили пятерых человек

В результате стрельбы в штате Пенсильвания, случившейся на одной из автомоек, погибли пять человек. Один пострадавший доставлен в больницу, передают информагентства.

Стрельбу зафиксировали в маленьком городке Мелкрофт, расположенном в 50 милях к юго-востоку от Питтсбурга. Среди погибших трое мужчин и две женщины.

Не исключено, что среди погибших находится и сам стрелок. В любом случае мотивы нападения пока не известны.