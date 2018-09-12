В США объявлены лауреаты Ласкеровской премии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами Ласкеровской премии - самой престижной награды в медицине после Нобелевской премии - в 2018 году стали трое американских и один британский ученый, сообщает научный портал "N+1".

Американцы Дэвид Эллис из Рокфеллеровского университета и Майкл Грунстайн из Калифорнийского университета будут награждены за исследование гистонов - белков, в которые упакованы нити ДНК в хромосомах. Джоан Аргетсингер Стайц, работающий в Йельском университете, удостоен премии за исследования в области биологии РНК, а также за активную общественную деятельность и поддержку молодых ученых и женщин в науке.

Британский медик Джон Глен получит премию Ласкера за открытие и разработку пропофола, который является самым популярным в мире снотворным средством для наркоза. Он используется в 90 странах и позволяет ежегодно проводить миллионы хирургических операций. Отмечается, что Джон Глен открыл пропофол еще в 1980-х годах.

Премия Ласкера - американская премия в области медицинских наук, которую вручают с 1946 года. Более 80 лауреатов премии являются Нобелевскими лауреатами по физиологии и медицине. Церемония награждения состоится 21 сентября в Нью-Йорке.-0-