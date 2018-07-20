В США произошел взрыв на военном складе, есть пострадавшие

В городе Чемберсберге (штат Пенсильвания, США) произошел взрыв на военном складе, где хранятся ракеты и амуниция. Пострадали не менее четырех человек. Об этом сообщает Fox News.

Трое пострадавших получили серьезные ранения.

По информации спасателей, после взрыва на складе начался пожар. Представители экстренных служб эвакуировали людей из близлежащих зданий.

О причинах взрыва не сообщается. Сейчас склад работает в штатном режиме, кроме здания, в котором произошел взрыв.

Склад располагается на площади 7,2 тыс. га, на нем работают 3,6 тыс. сотрудников.