В США разбился самолет с парашютистами, на борту был выходец из Беларуси

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Джорджия разбился самолет, перевозивший группу парашютистов, погибли четыре человека, в том выходец из Беларуси, сообщает американский телеканал Fox News.

Крушение самолета произошло вечером 25 августа. На борту находились пять человек, одному из них удалось выжить. Причины аварии пока неизвестны.

По данным телеканала, среди погибших 31-летний сержант парашютного отряда американской армии, который родом из Беларуси. Отмечается, что молодой человек был очень увлечен парашютным спортом и всегда искал возможность тренировать и наставлять других членов команды. Другие подробности не сообщаются.-0-