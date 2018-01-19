В США разбился вертолет с зимбабвийскими политиками

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Нью-Мексико разбился вертолет с политиками из Зимбабве. В числе жертв представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт, сообщают информагентства.
Вертолет потерпел крушение в горной местности. На его борту находились шесть человек, пять из которых погибли и один получил ранения. Причины катастрофы выясняются.-0-
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