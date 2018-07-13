В США суд обязал Johnson&Johnson выплатить около $4,7 млрд по делу о вызывающей рак продукции

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США суд обязал корпорацию Johnson&Johnson (J&J) выплатить $4,69 млрд 22 женщинам, которые заявили, что у них развился рак из-за использования продукции компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Решение единогласно вынес суд присяжных в американском штате Миссури. Отмечается, что данная сумма занимает 6-е место в списке самых крупных компенсаций, присуждаемых судом присяжных в США из-за некачественной продукции.

Между тем представитель J&J назвал решение суда несправедливым, корпорация пообещала подать апелляцию. В J&J заверили, что их продукция не приводит к развитию рака.

Против корпорации Johnson&Johnson было подано в США уже несколько тысяч исков. Ее обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что некоторая продукция J&J может нанести непоправимый вред здоровью. Ряд истцов заявляет, что гигиенические товары компании содержали асбестовую пыль, которая является сильным канцерогеном и может вызвать рак яичников.

Основанная в 1886 году компания Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. В 2016 году оборот J&J составил около $72 млрд.-0-