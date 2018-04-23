В США установят памятник советским летчикам

Музей военной авиации США, расположенный в 80 километрах от города Элизабет (штат Вирджиния) предлагает разместить на своей территории памятник советским летчикам, погибшим в годы Второй Мировой войны. Готовность разместить на своем участке монумент высказал владелец похоронного бюро в Элизабет Дэвид Твифорд.
Это будет монумент в честь советских летчиков, которые в 1944-1945 годах перегоняли из США в СССР самолеты-амфибии "Каталина" в рамках совместного проекта "Зебра". Самолеты предназначались для боевых действий против нацистской Германии. В рамках проекта в СССР было доставлено 160 самолетов, при их транспортировке погибли 11 советских летчиков.
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