В США установят памятник советским летчикам

Музей военной авиации США, расположенный в 80 километрах от города Элизабет (штат Вирджиния) предлагает разместить на своей территории памятник советским летчикам, погибшим в годы Второй Мировой войны. Готовность разместить на своем участке монумент высказал владелец похоронного бюро в Элизабет Дэвид Твифорд.

Это будет монумент в честь советских летчиков, которые в 1944-1945 годах перегоняли из США в СССР самолеты-амфибии "Каталина" в рамках совместного проекта "Зебра". Самолеты предназначались для боевых действий против нацистской Германии. В рамках проекта в СССР было доставлено 160 самолетов, при их транспортировке погибли 11 советских летчиков.