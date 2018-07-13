В США взорвали стартовые ракетные площадки

На мысе Канаверал в США демонтировали две исторические стартовые площадки для запуска космических ракет. Демонтаж проводился посредством контролированных взрывов. Об этом сообщает телеканал ABC.

За более чем 60 лет эксплуатации объектов с них было запущено в космос около 100 ракет.

Последний пуск был совершен в сентябре 2011 года - ракета-носитель Delta-2 вывела на орбиту два спутника для исследования Луны.

На демонтаж старых стартовых площадок ушло $2 млн.