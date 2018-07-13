В США взорвали стартовые ракетные площадки

На мысе Канаверал в США демонтировали две исторические стартовые площадки для запуска космических ракет. Демонтаж проводился посредством контролированных взрывов. Об этом сообщает телеканал ABC.
За более чем 60 лет эксплуатации объектов с них было запущено в космос около 100 ракет.
Последний пуск был совершен в сентябре 2011 года - ракета-носитель Delta-2 вывела на орбиту два спутника для исследования Луны.
На демонтаж старых стартовых площадок ушло $2 млн.
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