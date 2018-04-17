В США взорвался двигатель самолета, на борту которого находились 148 человек

На борту самолета, совершившего посадку в аэропорту Филадельфии, находились 148 человек. Один из пассажиров получил тяжелую травму головы и находится в критическом состоянии. Еще девять человек получили легкие травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox.

Причиной стал взрыв левого двигателя самолета Boeing-737-700 авиакомпании Southwest Arlines.

Воздушный лайнер совершал полет из нью-йорского аэропорта Ла Гуардиа в Даллас (штат Техас). На борту находилось 5 членов экипажа и 143 пассажира. Из Международного аэропорта Филадельфии временно приостановлен вылет самолетов.