В США взорвался двигатель самолета, на борту которого находились 148 человек

На борту самолета, совершившего посадку в аэропорту Филадельфии, находились 148 человек. Один из пассажиров получил тяжелую травму головы и находится в критическом состоянии. Еще девять человек получили легкие травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox.
Причиной стал взрыв левого двигателя самолета Boeing-737-700 авиакомпании Southwest Arlines.
Воздушный лайнер совершал полет из нью-йорского аэропорта Ла Гуардиа в Даллас (штат Техас). На борту находилось 5 членов экипажа и 143 пассажира. Из Международного аэропорта Филадельфии временно приостановлен вылет самолетов.
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