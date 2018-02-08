В США задержаны хакеры, обвиняемые в похищении $530 млн

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Соединенных Штатов задержали 13 членов преступной группы, обвиняемых в хищении $530 млн, сообщает ТАСС.
Согласно заявлению американского Минюста, киберпреступная организация была создана гражданином Украины в 2010 году. Хакеры действовали по преступной схеме в интернете, занимаясь крупномасштабным присвоением имущества, взломом дебетовых и кредитных банковских карт, продажей и распространением личных данных, банковских и финансовых сведений, персональной идентификационной информации. Помимо этого киберпреступная группа распространяла вредоносное программное обеспечение и была вовлечена в контрабандную деятельность.
В целом правоохранители выдвинули обвинения, в том числе заочно, в отношении 36 лиц. Среди 13 задержанных подозреваемых - граждане Австралии, Великобритании, Италии, Сербии, США и Франции.-0-
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