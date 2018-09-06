В странах СНГ сохраняется высокий уровень доверия к государственным информагентствам - Темирбекова

6 сентября, Чолпон-Ата /БЕЛТА - ТАСС/. В странах СНГ сохраняется высокий уровень доверия к государственным информационным агентствам Содружества. Об этом заявила заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Темирбекова сегодня на XXV заседании Информационного совета СНГ в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

"Доверие к государственным информационным агентствам у людей сохраняется. Надеемся, что нынешнее заседание Информационного совета будет способствовать повышению их профессионализма", - сказала она.

Замминистра обратила внимание, что заседание совпало с проведением в Кыргызстане ІІІ Всемирных игр кочевников. "Главная миссия игр - это популяризация национальных видов спорта, которые не вошли в олимпийскую программу", - отметила она. На этот раз Кыргызстан при проведении соревнований сосредоточил усилия на их культурной составляющей. "И мы не ошиблись, предложив миру аутентичный контент. Например, для участия в фестивале "Вселенная кочевников" прибыли представители 25 стран и 8 субъектов России", - добавила Айнура Темирбекова.

"Мы обязаны распространять проверенную и достоверную информацию", - заявил в свою очередь директор кыргызского агентства "Кабар" Кубанычбек Таабалдиев. По его мнению, подобный профессиональный подход позволил агентству, которое сейчас выпускает сообщения на шести языках, увеличить свою аудиторию. "На сегодняшний день нас читают в 180 странах мира", - уточнил он.

Представители информагентств СНГ на встрече обсудили реализацию проектов в Год культуры в СНГ, деятельность Исполнительного комитета СНГ в сфере информационных обменов, ключевые события в регионе в 2018-2019 годах.-0-