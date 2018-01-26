В Таиланде более тысячи пассажиров аэропорта эвакуировали из-за пожара

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании аэропорта города Кхонкэн на северо-востоке Таиланда произошел крупный пожар, эвакуированы более тысячи пассажиров, сообщают информагентства.
Причиной пожара стал вышедший из строя электрощит. Возгорание произошло на третьем этаже терминала и быстро перекинулось на крышу. К тому времени, как пожарным удалось потушить огонь, он уничтожил 40% кровли.
В данный момент аэропорт Кхонкэн закрыт. Прибывающие самолеты перенаправляются в соседнюю провинцию. Никто из пассажиров и персонала аэропорта не пострадал.-0-
Фото Bangkok Post
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