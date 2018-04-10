В Таиланде в ДТП с автобусом погибли 6 человек, 44 пострадали

10 апреля, Бангкок /БЕЛТА - ТАСС/. На западе Таиланда в ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 6 человек, 44 пострадали, сообщили в местной полиции.

Состояние 28 пострадавших оценивается как тяжелое.

Авария произошла на территории граничащей с Мьянмой в провинции Так в ночь на 10 апреля. Автобус, перевозивший трудовых мигрантов из Мьянмы, на высокой скорости вылетел с холмистой дороги и скатился в овраг глубиной 5 м.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за того, что водитель заснул за рулем. По данному факту полиция проводит проверку.-0-