В торговом центре в Казани произошел пожар

5 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Торговый центр "Порт" горит в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

"Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих", - сказали в ведомстве.

Из здания эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было, так как он еще не открылся. Информация о пострадавших не поступала.-0-