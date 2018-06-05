В торговом центре в Казани произошел пожар

5 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Торговый центр "Порт" горит в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.
"Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих", - сказали в ведомстве.
Из здания эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было, так как он еще не открылся. Информация о пострадавших не поступала.-0-
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