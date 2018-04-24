24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек, еще 15 пострадали, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранительных органов, инцидент не был случайным ДТП. "Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но указаний на теракт на данный момент нет", - заявил глава местной полиции Марк Саундерс. При этом правоохранители не исключают никаких версии произошедшего.
В канадском Торонто 23 апреля микроавтобус выехал на тротуар и стал давить пешеходов. Водитель автомобиля задержан, его личность установлена. Ранее мужчина не состоял на учете в полиции, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.444 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2.001 BYN
|2.007 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.23 BYN
|3.249 BYN