24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек, еще 15 пострадали, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, инцидент не был случайным ДТП. "Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но указаний на теракт на данный момент нет", - заявил глава местной полиции Марк Саундерс. При этом правоохранители не исключают никаких версии произошедшего.

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В канадском Торонто 23 апреля микроавтобус выехал на тротуар и стал давить пешеходов. Водитель автомобиля задержан, его личность установлена. Ранее мужчина не состоял на учете в полиции, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.-0-

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