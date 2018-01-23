В центре Лондона проведена эвакуация из-за утечки газа

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондона из-за утечки газа проведена эвакуация нескольких отелей и офисных зданий, временно закрыта железнодорожная станция Charing Cross, сообщают информагентства.
По данным полиции, утечка газа произошла на улице Стрэнд, которая соединяет район Вестминстер с лондонским Сити. Прилегающие к месту инцидента улицы оцеплены.
На месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет.-0-
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