В центре Лондона проведена эвакуация из-за утечки газа

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондона из-за утечки газа проведена эвакуация нескольких отелей и офисных зданий, временно закрыта железнодорожная станция Charing Cross, сообщают информагентства.

По данным полиции, утечка газа произошла на улице Стрэнд, которая соединяет район Вестминстер с лондонским Сити. Прилегающие к месту инцидента улицы оцеплены.

На месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет.-0-