В церемонии в Маутхаузене участвовали около 10 тысяч человек

На церемонию в честь 73-й годовщины освобождения узников концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии приехали около ста делегаций из многих стран Европы и мира, члены общественных и благотворительных организаций. В общей сложности память погибших в концлагере Маутхаузен собрались почтить более 10 тысяч человек. Они возложили цветы и венки к памятнику на месте лагеря, поклонились выжившим узникам, которых осталось немного.
Глава комитета Маутхаузена Вилли Мерный призвал всех к солидарности и человечности.
Концлагерь Маутхаузен был построен на месте гранитных каменоломен в 1938 году и объединил целую сеть лагерей, известную как Маутхаузен-Гузен.
С 1938 по 1945 годы в Маутхаузене погибли около 90 тысяч человек из 70 стран.
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