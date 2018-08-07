В Турции переносят здание бани XIII века

7 августа, Батман /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции переносят историческое здание бани "Артуклу", строительство которой датировано XIII веком.
Здание весом в 1,5 тыс. т будет доставлено в район Парка культуры Хасанкейф провинции Батман.
Губернатор провинции Ахмет Дениз сообщил, что это уже не первый объект культуры, который переносится в связи со строительством крупнейшего на юго-востоке Турции водохранилища Илису. По словам губернатора, в планах перенести еще семь объектов исторического наследия. "Все они будут собраны в одном районе, что внесет вклад и в развитие туризма в Хасанкейфе", - уверен Ахмет Дениз.
Директор Государственного управления по водоснабжению Турции Мурат Аджу напомнил, что 12 мая 2017 года из этого же района Турции была перенесена 555-летняя гробница Зейнель бея.-0-
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