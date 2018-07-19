В Турции прекратил действие режим ЧП

Режим чрезвычайного положения в Турции, продолжавшийся почти два года, прекратил действовать. Об этом сообщила газета Yeni Safak.
Впервые режим ЧП в республике был введен в 2016 году после попытки госпереворота 15 июля. Он продлевался турецкими властями семь раз.
Пока страна жила в условиях чрезвычайного положения, действовали ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий.
За это время правительство издало более 35 указов, имеющих силу закона, которые позволили уволить с должностей более 130 тыс. чиновников, юристов, академиков, учителей и сотрудников силовых структур.
Некоторые европейские страны и оппозиция критически относились к режиму ЧП из-за того, что оно угрожало свободе граждан страны.
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