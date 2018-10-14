В Турции упал в реку грузовик с мигрантами: погибли 19 человек

14 октября, Измир /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В провинции Измир на западе Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами.
ДТП произошло в районе Мендерес. Грузовик, двигавшийся по трассе Айдын-Измир, упал в реку Дегирменчай. По предварительной информации, погибли 19 человек, в том числе дети, еще 11 человек ранены.
На место ДТП направлены кареты скорой помощи.-0-
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